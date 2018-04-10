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Эксперт: США в праве узнать детали работы Facebook с Cambridge Analytica

20:5510.04.2018
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© AFP 2018 / Pornchai KittiwongsakulЛоготип Facebook. Архивное фотоЛоготип Facebook. Архивное фото
© AFP 2018 / Pornchai Kittiwongsakul

РИМ, 10 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Главе Facebook Марку Цукербергу предстоит объяснить американским властями, какие детали контракта между социальной сетью и компанией Cambridge Analytica сделали возможной утечку персональных данных пользователей, на что те имеют законные основания, считает профессор информационного права римского университета Luiss Маурицио Менси (Maurizio Mensi).

"Мы становимся свидетелями важного экономического события: после того, как ведущая в цифровой отрасли компания понесла убытки в последние дни, кажется, что появилось некое коллективное выражение реакции в отношении произошедшего, – особенно в том, что касается не совсем ясных связей Facebook с третьими лицами, то есть Cambridge Analytica, и этот тренд неминуемо будет усиливаться", — заявил он в комментарии РИА Новости.

В прошлую среду Facebook сообщила, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы британской компании Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.

Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Facebook рассказал, как узнать о краже своих личных данных
"То есть Конгресс имеет законные основания на то, что понять, какие меры собирается принять Facebook для исправления этой кризисной ситуации – падения на бирже и обвинений  в нарушении международного права. Facebook, как и Google, находится в авангарде американского цифрового рынка, и власти закономерно ожидают ответов.

По словам эксперта, помимо экономического аспекта, скандал вокруг Facebook важен с политической точки зрения: расследование деятельности СА должно прояснить, как анализ профилей мог повлиять на предвыборную кампанию в США.

Стенд компании Facebook. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Скандал с Facebook: эксперты ожидают изменения "правил игры" для соцсетей
"Речь идет о том, насколько получение этих данных оказалось решающим для результатов выборов", — заявил Менси.

Для Марка Цукерберга, подчеркнул эксперт, в нынешней ситуации очень удобно признать свои ошибки, но сейчас требуется нечто большее – новые меры, которые меры примет ФБ для того, чтобы обеспечить защиту рынка, пользователей и американской системы.

Здание в котором находится офис компании Cambridge Analytica в центре Лондона, Великобритания
© AFP 2018 / Tolga Akmen
Cambridge Analytica раскрыла условия контракта с Facebook
"Я думаю, это всего лишь первый шаг в серии гораздо более конкретных, юридически обязывающих решений, которая сделать соцсеть. Мне кажется, что сенат захочет узнать у Цукерберга, какого типа контрактные отношения связывали Facebook и Cambridge Analytica, чтобы понять, из-за каких технических деталей стал возможным сбор информации о пользователях. Здесь важен тот факт, что когда речь идет о персональных данных, мы говорим об аспектах, тесно связанных с национальной безопасностью" — подчеркнул профессор.

Стив Возняк. Архив
© AFP 2018 / ANP/ Marcel Antonisse
Стив Возняк заявил об уходе из Facebook из-за скандала с утечкой данных
Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая в конгрессе США в понедельник, извинился, что компания сделала недостаточно, чтобы предотвратить утечку персональных данных и защитить пользователей.

"Прежде всего, будет важно понять, как Цукерберг объяснит детали сотрудничества Facebook с третьими сторонами, и, как следствие, какими будут обязательства для обеспечения прав пользователей. Экономическая система, основанная на цифровой сфере, не может позволить себе падение доверия со стороны клиентов. И все-таки я уверен, что подобный скандал может иметь и положительные последствия – например, в повышении осведомленности граждан и повышении ответственности крупных интернет-игроков, таких как Google, Facebook, Amazon и Ebay, за соблюдение прав своих клиентов", — заключил эксперт.

Глава Facebook Цукерберг. Архивное фото
© РИА Новости
Цукерберг в конгрессе США извинился за утечку данных в Facebook‍
Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica.

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