Израильские лейбористы прервали связи с Корбином

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр — РИА Новости. Израильские лейбористы объявили о приостановке связей с лидером британских лейбористов Джереми Корбином, обвинив его в неспособности справиться с антисемитизмом в рядах собственной партии.

Соответствующее послание Корбину направил глава израильской партии "Авода" ("труд" в переводе с иврита) Ави Габай.

"Сегодня вечером я уведомил… Корбина о временной приостановке связей между израильской партией "Авода" и лидером Лейбористской партии Великобритании", — сообщил Габай.

"Несмотря на то, что есть множество областей, где наши партии могут и будут сотрудничать, мы не можем сохранять отношения с лидером Лейбористской партии Великобритании, пока он не в состоянии дать адекватный ответ на проблему антисемитизма в своей партии", — сказал он.

Габай также упомянул о "ненависти", которую, по его словам, открыто демонстрирует Корбин к политике израильского правительства.

"Авода" считается старейшей партией страны. Под ее руководством был создан Израиль и прошли первые три десятилетия его истории. В последний раз статус правящей "Авода" утратила еще в 2001 году и с тех пор либо работает в оппозиции, либо выступает коалиционным партнером новых правителей еврейского государства. После выборов 2015 года "Авода" действует в тандеме с идеологически близким движением "Ха-Тнуа", образуя блок "Сионистский лагерь" со второй по численности фракцией в кнессете.