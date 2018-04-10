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Скандал с Facebook: эксперты ожидают изменения "правил игры" для соцсетей

20:3110.04.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСтенд компании Facebook. Архивное фотоСтенд компании Facebook. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости, Екатерина Соболь. Глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг во вторник предстанет перед сенатом США, где будет давать показания по, пожалуй, самой крупной утечке персональных данных пользователей. Это может привести не только к потере внушительной части пользователей и ужесточению требований к сохранности информации, но и к глобальному изменений правил игры в сфере регулирования соцсетей, считают эксперты.

Стив Возняк. Архив
© AFP 2018 / ANP/ Marcel Antonisse
Стив Возняк заявил об уходе из Facebook из-за скандала с утечкой данных
Во вторник Цукерберг лично предстанет перед юридическим комитетом сената. В понедельник он уже дал показания в палате представителей. В своей речи в понедельник глава Facebook извинился, что компания сделала недостаточно, чтобы предотвратить утечку персональных данных и защитить пользователей.

"Мы не осознавали, какая ответственность лежала на нас. Это была моя ошибка, и я сожалею об этом", — сказал Цукерберг, добавив, что в компании "не сделали достаточно, чтобы предотвратить использование инструментов Facebook во вред".

Он также заявил, что недостаточно сделал для того, чтобы помешать "российскому вмешательству в выборы". Цукерберг пообещал законодателям сделать больше для безопасности и сообщил, что в настоящий момент ведет переговоры на этот счет с инвесторами компании.

В ближайшее время Цукерберг может предстать и перед европейскими депутатами. Председатель Европейского парламента Антонио Таяни в конце марта заявил, что в ЕС хотят знать, не использовались ли данные пользователей Facebook во время президентских выборов в США и во время референдума по Brexit в Великобритании. "Если да, то это было бы очень плохой новостью", — заявил тогда Таяни.

Опиум для народа США

Глава Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
© AFP 2018 / Kimihiro Hoshino
Цукерберг признал ошибки Facebook в ситуации с Cambridge Analytica
История началась со скандала вокруг консалтинговой компании Cambridge Analytica и громких журналистских расследования, проливших свет на способы, которые компания использовала в борьбе за голоса избирателей. Так, британский телеканал Channel 4 выяснил, что Cambridge Analytica вела попытки вмешательства в выборы по всему миру, используя взятки, распространение порочащей кандидатов информации и прочие незаконные способы агитации.

New York Times написала со ссылкой на источники, что компания сотрудничала и с президентом США Дональдом Трампом. По данным газеты, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica информацию о 50 миллионах пользователях сети.

И хотя приложение, с помощью которого данные собирались, было удалено по требованию соцсети, а аккаунт заблокирован, Cambridge Analytica, как утверждает New York Times, успела воспользоваться ими для адресной рассылки политической рекламы избирателям США. Исследователи компании также оценивали политические предпочтения электората.

Позже Facebook признал это и даже заявил, что масштаб бедствия мог быть намного больше. Данные 87 миллионов пользователей Facebook, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica, говорилось в сообщении.

Страница социальной сети Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Утечки в Facebook могли затронуть более 60 тысяч бельгийцев, сообщили СМИ
"Мы считаем, что информация о более чем 87 миллионах пользователей Facebook, в основном проживающих в США, могла быть недолжным образом передана Cambridge Analytica", — значилось в заявлении компании.

Это вызвало шквал негодования и вылилось в подачу исков в адрес социальной сети. Все началось с рядового пользователя Facebook Лорин Прайс, обратившейся с жалобой в суд, затем ее примеру последовали инвесторы. Акции соцсети из-за скандала начали терять в цене. Пользователи то и дело стали отказываться от использования Facebook, переходя на альтернативные площадки общения. Например, соучредитель Apple Стив Возняк заявил, что покидает Facebook из-за небрежного отношения компании к данным пользователей, сообщила USA Today.

Сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн потребовала, чтобы Цукерберг дал показания по этому вопросу в сенате. А генеральные прокуроры штата Массачусетс и Нью-Йорка направили в Facebook письмо с предложением объяснить утечку информации о персональных данных.

По информации Wall Street Journal, федеральная комиссия по торговле США проводит расследование того, не нарушал ли Facebook правила, регулирующие доступ к личным данным.

Глава Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sakuma
Facebook будет требовать верификации модераторов крупных сообществ
Еврокомиссар по юстиции Вера Юрова подняла вопрос утечек и на встречах с представителями Facebook и властями Соединенных Штатов в конце марта. Кроме того, Европарламент намеревается провести собственное расследование.

Работы над ошибками

За громким скандалом последовали и организационные выводы.

Генерального директора Cambridge Analytica Александра Никса отстранили от выполнения обязанностей. Никс заявил британским СМИ, что готов уйти в отставку, если это позволит спасти компанию. Глава отдела безопасности Facebook Алекс Стеймос тоже планирует в скором времени покинуть свой пост, пишет Wall Street Journal.

Цукерберг заявил, что компания совершила ряд ошибочных действий, приведших к возникновению ситуации с британской фирмой Cambridge Analytica.

"У нас есть обязательства по защите ваших данных. Хорошие новости в том, что, дабы предотвратить возникновение такой ситуации сегодня, мы несколько лет назад уже предприняли ряд самых важных действий. Но мы также совершили несколько ошибок. Еще много предстоит сделать, нам нужно активизироваться и сделать это", — написал он.

Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Facebook введет дополнительные уровни защиты учетных записей
Цукерберг подчеркнул, что компания намерена принять дополнительные меры, чтобы "препятствовать получению данных таким образом со стороны ненадежных субъектов". В частности, Facebook изучит все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации до того, как в 2014 году компания значительно сократила доступ к своим данным. Кроме того, платформа намерена провести комплексный аудит приложений, на которых замечена "подозрительная активность", а также "отстранять разработчиков, которые откажутся от тщательного аудита".

"И если мы найдем разработчиков, которые злоупотребляли информацией, устанавливающей личность, мы запретим им доступ (к платформе) и сообщим всем (пользователям), которых затронули эти приложения", — сказал он.

Кроме этого, в своем выступлении в палате представителей США в пятницу Цукерберг заявил, что ведет переговоры с инвесторами о крупных вложениях в безопасность.

Изменения правил игры

Сложно сказать, сможет ли Cambridge Analytica продолжить работу. От компании стали открещиваться структуры, которые раньше сотрудничали с ней. Так, представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что госдепартамент не получал и не использовал данные Facebook от Cambridge Analytica. По ее словам, ведомство лишь работало с подразделением этой компании для изучения вопроса дерадикализации людей, которые хотели вступить в ИГ (запрещена в США и России). Уточнять, продолжит ли госдеп сотрудничать с "дочкой" Cambridge Analytica, она не стала.

Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕК объявит данные об утечках данных граждан ЕС из Facebook, заявил источник
Премьер Великобритании Тереза Мэй тоже заявила, выступая в палате общин, что действующих контрактов с Cambridge Analytica у правительства нет. Можно предположить, что произошедшее вряд ли даст стимул для их появления.

Эксперты полагают, что быстрая реакция властей на ситуацию с утечкой персональных данных объясняется не только стремлением к справедливости, но и попыткой смягчить негативные политические последствия для самих себя.

В частности, профессор политологии в Hamline University Дэвид Шульц заявил РИА Новости, что скандал с вмешательством Cambridge Analytica в президентские выборы в США в 2016 году может, в частности, поспособствовать победе демократов на промежуточных выборах в конгресс в ноябре 2018 года.

"Вопрос в том, что этот скандал добавит к другим, оказывающим влияние на промежуточные выборы в 2018 году. Эта история продолжает череду грязных событий, которые произошли в 2016 году. Если демократы смогут взять под контроль одну или обе палаты конгресса, инцидент с Analytica поспособствует этому", — уверен эксперт.

Социальная сеть Фейсбук. архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕК получила письмо от Facebook с объяснениями по скандалу с утечкой данных
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых будут избраны все члены палаты представителей и треть сената. Сейчас республиканцы контролируют 240 из 435 мест в палате представителей и 52 из 100 мест в сенате.

При этом Шульц не прогнозирует последствий для республиканца Трампа и его участия в президентских выборах-2020. "Президентские перспективы Трампа на 2020 год больше зависят от того, что произойдет в 2018 году", — считает он.

Скорее повлияют истории, в которых были замешаны любовные похождения президента, баснословные выплаты порноактрисам за их молчание, и претензии других женщин по сексуальным домогательствам, уверен Шульц.

Эксперт добавляет, что, с другой стороны, если история по вмешательству Cambridge Analytica окажется правдой, это вполне может означать, что она оказала значительное влияние на исход президентских выборов в 2016 году. Ведь "на президентских выборах 2016 года доминировали социальные медиа и фейковые новости", напоминает он.

Здание в котором находится офис компании Cambridge Analytica в центре Лондона, Великобритания
© AFP 2018 / Tolga Akmen
Cambridge Analytica раскрыла условия контракта с Facebook
Этот скандал приведет к серьезному изменению правил игры в интернет-пространстве, заявил на правах анонимности РИА Новости владелец крупного американского Youtube-канала по политической тематике. Он ожидает более громких расследований, которые будут касаться не только Facebook, но и других соцсетей и интернет-площадок.

"Вопросов много. Зачем собиралась информация от пользователей сети? В каком объеме? Имеют ли право соцсети, в принципе, монетизировать эту информацию?" – рассуждает он. И продолжает: "С другой стороны, нельзя доводить новые правила игры до абсурда, когда соцсети просто не смогут нормально функционировать из-за слишком серьезной регуляции".

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