Опубликовано видео испытаний украинского ракетного комплекса "Ольха"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов опубликовал в Facebook видео испытаний ракетного комплекса "Ольха".

На ролике показаны несколько запусков установки, испытания которой стартовали на юге Одесской области.

На видеозаписи также можно наблюдать работу военных по подготовке ракетного комплекса к действию. Показан и осмотр Турчиновым местности, куда приземлились снаряды.

Ранее секретарь СНБО заявил о том, что испытания в Одесской области стали завершающим этапом разработки ракетного комплекса. После этого планируется взять "Ольху" на вооружение и запустить ее серийное производство.

В апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко уже сообщал об успешных испытаниях ракетного комплекса "Ольха".