Суд на Украине разрешил арест российского судна, добывавшего песок в Крыму

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Украинский суд разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, которое добывало песок для строительства моста в районе Керчи, сообщил во вторник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его данным, украинская прокуратура расследует уголовное дело по факту незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебедине острова") в Крыму. Он сообщил, что судно принадлежит российской компании Trans Services Maritime. Он отмечает, что песок используют для строительства моста в районе Керчи.

"Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10 апреля 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структуры в составе Генпрокуратуры Украины — ред.) об аресте судна подозреваемой кампании страны-агрессора", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

По информации пресс-службы украинской прокуратуры, судно сейчас находится в порту в Одесской области.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда к власти пришли политики, солидарные с националистическими, в том числе русофобскими, силами. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. МИД РФ неоднократно заявлял, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, уважающей и принимающей этот выбор, и такое решение — это реальность, с которой необходимо считаться.