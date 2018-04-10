ГПУ завершила следствие в отношении Поклонской, Аксенова и Константинова

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова, сообщила во вторник пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Ранее Генпрокуратура Украины вызвала на допрос в Киев экс-председателя законодательного собрания Севастополя Алексея Чалого, Аксенова и Поклонскую, соответствующая повестка обнародована в правительственной газете "Урядовый (правительственный) курьер". Аксенов назвал клоунадой вызов его на допрос Генпрокуратурой Украины. В ведомстве заявляли, что в случае неявки чиновников на допрос, их будут судить заочно.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратурой Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Натальи Поклонской, Сергея Аксенова, Владимира Константинова и других бывших чиновников АР Крым", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Сарган также сообщила, что Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении чиновников. По ее словам, разрешение было обжаловано в апелляционной инстанции. По данным пресс-секретаря, следователи открывают материалы дела для подозреваемых и их адвокатов. После изучения ими документов обвинительный акт будет передан в Апелляционный суд Киева для выбора суда, который будет его слушать.

Украинские следователи подозревают чиновников в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершении действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и в других особо тяжких преступлениях.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда к власти пришли политики, солидарные с националистическими, в том числе русофобскими, силами. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. МИД РФ неоднократно заявлял, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, уважающей и принимающей этот выбор, и такое решение — это реальность, с которой необходимо считаться.