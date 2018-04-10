США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем в Средиземное море

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море, сообщает издание Stars & Stripes.

В состав группы также входят ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих.

Ожидается, что позднее в регион проследует фрегат ВМС Германии "Гессен".

Пентагон подтвердил информацию о предстоящем походе, но назвал его "плановым". "Развертывание является частью регулярной ротации сил", — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что к берегам Сирии направляются два американских корабля — USS Donald Cook и USS Porter. На их борту размещены несколько десятков крылатых ракет "Томагавк".

По данным Hurriet, корабль USS Donald Cook по пути следования сопровождали российские самолеты. В Пентагоне отказались разглашать местоположение эсминца.

Информация о выдвижении авианосной группы появилась на фоне сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск.

Власти США объявили, что изучают возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. В понедельник Дональд Трамп сообщил, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов.

В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

В связи с этим Москва предостерегла Вашингтон от начала боевых действий под надуманным предлогом. Так, постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя подчеркнул, что удар по правительственным силам может привести "к самым тяжелым последствиям".

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.