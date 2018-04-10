В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолет

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Вертолет Ми-2 упал во вторник в Полтавской области Украины, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Национальной полиции страны.

"Полиция устанавливает обстоятельства и причины падения вертолета. Пострадавших в аварии нет", — говорится в сообщении.

Авария произошла во вторник в 17.00 (совпадает с мск) возле села Чернышовка Шишацкого района Полтавской области. По данным полиции, на борту вертолета, принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов.

В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы.