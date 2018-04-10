ГД запросит информацию об ответных мерах в связи с ситуацией с "Нордом"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Госдума запросит у правительства РФ информацию об ответных мерах в связи с произошедшим инцидентом с экипажем судна "Норд", а профильные комитеты нижней палаты парламента представят свои соображения о мерах, необходимых для предотвращения подобных инцидентов в будущем, следует из протокольного решения ГД, принятого в ходе пленарного заседания.

"Запросить у правительства Российской Федерации информацию о задержании 25 марта 2018 года в Азовском море российского рыболовецкого сейнера "Норд" и ответных действиях, предпринимаемых Российской Федерацией для освобождения захваченных Украиной капитана и членов судового экипажа – граждан Российской Федерации", — говорится в поручении, подготовленном первым зампредом комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным.

Кроме того, депутат предлагает поручить комитету Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, комитету по безопасности и противодействию коррупции и комитету по обороне представить свои соображения о мерах, необходимых для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее в ходе пленарного заседания Затулин заявил, что профильные комитеты Госдумы должны запросить правительство РФ и соответствующие министерства и ведомства о мерах, направленных на предотвращение инцидентов, подобных случившемуся с экипажем судна "Норд".

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно.

На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Херсонский городской суд 6 апреля арестовал капитана на два месяца с правом внести залог в 35 тысяч рублей. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы. Адвокаты внесли залог, но получить подтверждение, что средства ушли на казначейский счет, не смогли. Защита рассчитывает на освобождение капитана 10 апреля.