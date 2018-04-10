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ГД запросит информацию об ответных мерах в связи с ситуацией с "Нордом"

Сюжет:
Задержание украинскими пограничниками российского судна "Норд" (112)
18:3110.04.2018
03870
© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныЗадержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018
© Фото : Государственная пограничная служба Украины

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Госдума запросит у правительства РФ информацию об ответных мерах в связи с произошедшим инцидентом с экипажем судна "Норд", а профильные комитеты нижней палаты парламента представят свои соображения о мерах, необходимых для предотвращения подобных инцидентов в будущем, следует из протокольного решения ГД, принятого в ходе пленарного заседания.

Капитан задержанного в Бердянске судна Норд Владимир Горбенко с адвокатами на стоп-кадре видеозаписи обращения, распространенного в социальных сетях
Экипаж судна "Норд" допросят в СБУ

"Запросить у правительства Российской Федерации информацию о задержании 25 марта 2018 года в Азовском море российского рыболовецкого сейнера "Норд" и ответных действиях, предпринимаемых Российской Федерацией для освобождения захваченных Украиной капитана и членов судового экипажа – граждан Российской Федерации", — говорится в поручении, подготовленном первым зампредом комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным.

Кроме того, депутат предлагает поручить комитету Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, комитету по безопасности и противодействию коррупции и комитету по обороне представить свои соображения о мерах, необходимых для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Задержанное рыболовецкое судно Норд в украинской части территориальных вод Азовского моря. 26 марта 2018
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Судовладелец намерен вернуть судно "Норд", арестованное Украиной

Ранее в ходе пленарного заседания Затулин заявил, что профильные комитеты Госдумы должны запросить правительство РФ и соответствующие министерства и ведомства о мерах, направленных на предотвращение инцидентов, подобных случившемуся с экипажем судна "Норд".

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно.

На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Херсонский городской суд 6 апреля арестовал капитана на два месяца с правом внести залог в 35 тысяч рублей. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы. Адвокаты внесли залог, но получить подтверждение, что средства ушли на казначейский счет, не смогли. Защита рассчитывает на освобождение капитана 10 апреля.

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