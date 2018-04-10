Маск показал гигантский корпус нового космического корабля SpaceX

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск показал основную часть корпуса нового межпланетного космического корабля BFR.

Фото гигантской многоцелевой ракеты Маск опубликовал в Instagram. Для того чтобы подписчики смогли оценить размеры BFR, рядом с разработкой поместили автомобиль Tesla.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 8 Апр 2018 в 9:58 PDT

Интернет-пользователи оценили корабль.

"Это великолепно. Красивая инженерная разработка. Продолжайте удивительную работу", — написала meaghannigan

"Просто чертовски круто!" — восхитился stevelareau.

"Кажется, что большая аэродинамическая труба готова съесть эту машину", — говорится в комментарии littlepyeats.

Осенью 2017 года Илон Маск объявил о разработке компанией SpaceX многоразовой ракетной системы BFR для полетов на Марс, Луну и других межпланетных путешествий, а также перемещения из одной точки Земли в другую. Предполагается, что один полет на BFR будет стоить меньше пяти-шести миллионов долларов.