Лукашенко рассказал журналистам о своей диете

МИНСК, 10 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами государственных СМИ рассказал о том, какой диеты придерживается, чтобы оставаться в форме.

Вопрос о системе питания белорусского лидера поступил накануне мероприятия от одного из интернет-пользователей.

"Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая", — ответил глава государства.

Как сообщает Sputnik Беларусь, президент признался, что между основными приемами пищи у него есть небольшие перекусы.

"Я ем то, что едите и вы, только в совсем малых количествах", — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что важно не только правильное питание, но и занятия спортом, посвящать этому нужно около двух часов в день.

Во время недавней встречи с белорусскими олимпийцами президент заострил внимание на том, что спортсмены должны хорошо питаться для достижения высоких результатов. По его мнению, тренеры не следят за этим аспектом подготовки атлетов.

"Сало — это самый лучший белорусский допинг", — сказал тогда Лукашенко, отметив, что после тяжелой тренировки лучше употребить в пищу именно этот продукт, а не мороженое или пончики.

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