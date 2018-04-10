Лукашенко рассказал журналистам о своей диете

МИНСК, 10 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами государственных СМИ рассказал о том, какой диеты придерживается, чтобы оставаться в форме.
"Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая", — ответил глава государства.
Как сообщает Sputnik Беларусь, президент признался, что между основными приемами пищи у него есть небольшие перекусы.
"Я ем то, что едите и вы, только в совсем малых количествах", — пояснил Лукашенко.
Он добавил, что важно не только правильное питание, но и занятия спортом, посвящать этому нужно около двух часов в день.
"Сало — это самый лучший белорусский допинг", — сказал тогда Лукашенко, отметив, что после тяжелой тренировки лучше употребить в пищу именно этот продукт, а не мороженое или пончики.
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