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В больнице не назвали точный диагноз Скрипалей, заявили в посольстве России

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (1169)
18:1410.04.2018
(обновлено: 18:15 10.04.2018)
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© AFP 2018 / Chris J RatcliffeВход в больницу Солсбери. Архивное фотоВход в больницу Солсбери. Архивное фото
© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe

ЛОНДОН, 10 апр – РИА Новости, Мария Табак. Больница в Солсбери ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были симптомы химического отравления, поэтому посольство РФ направило ноту в МИД Великобритании и письмо директору больницы с просьбой прояснить диагноз, сообщил РИА Новости представитель посольства.

Указатель окружной больницы Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В больнице в Солсбери не сообщили, чем именно лечили Скрипалей
Ранее представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться. Согласно сегодняшнему заявлению директора больницы Солсбери Кристин Блэншард, Скрипали и полицейский Ник Бейли проходили лечение после того, как были подвергнуты воздействию нервнопаралитического вещества. При этом 16 марта один из докторов той же больницы Стивен Дэвис в своем письме в газету Times сообщил, что в тот день было только три пациента со значительным отравлением, причем ни у одного из пациентов не было симптомов отравления нервнопаралитическими агентами.

Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Британские власти продолжают изоляцию Юлии Скрипаль, заявили в посольстве
"Тщательный анализ письма Дэвиса и ряда заявлений Блэншард от 29 марта, 6 и 10 апреля показывает, что больница ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были какие-либо симптомы химического отравления и что их лечили именно от этого. Вот и сегодня Блэншард лишь абстрактно рассказывает, какие в целом бывают симптомы и как их обычно лечат. Вместе с тем МИД Великобритании продолжает нас заверять в том, что Сергей и Юлия Скрипаль получают высококачественную медицинскую помощь, опять же без конкретики. В этой связи посольство направило сегодня новую ноту в МИД Великобритании, а также письмо госпоже Блэншард с просьбой еще раз уточнить данный вопрос, имеющий принципиальное значение", — рассказал представитель посольства.

Кроме того, отметил он, остается неясным, давали ли Скрипали свое согласие на применение к ним той или иной схемы лечения.

Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посольство направило в Форин-офис новую ноту о встрече со Скрипаль
"Если нет, то кто дал согласие от их имени? На основании какого диагноза все-таки принималось решение о методах лечения и в чем конкретно оно выражалось? И это лишь короткий список вопросов, на которые британские власти до сих пор не дали четкого ответа", — подчеркнул представитель посольства.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.

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