Постпред Украины в ООН: миротворцы вряд ли появятся в Донбассе в этом году

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Введение миротворцев в Донбасс в 2018 году маловероятно, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью агентству "Украинские новости".

"Есть расхожая фраза "никогда не говори никогда". Я считаю, что в этом году это очень маловероятно. Я хотел бы ошибаться, но мое мнение такое", — сказал Ельченко, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в 2018 году сдвигов в вопросе ввода миротворцев в Донбасс.

Ельченко отметил, что на сегодня нет реальной платформы, на которой можно начать работу в Совете безопасности ООН над мандатом миссии, но украинская сторона уже подготовила свой "неплохой" вариант проекта резолюции Совета безопасности ООН, который "поддерживается ее партнерами в Совбезе, однако он на сегодня официально не предлагался".

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.