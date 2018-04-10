Капитану "Норда" после освобождения из СИЗО наденут электронный браслет

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Капитану арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимиру Горбенко после освобождения из СИЗО Херсона наденут электронный браслет, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Херсонский городской суд в пятницу арестовал капитана на два месяца с правом внести залог в 35 тысяч гривен. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства" и грозит до 5 лет лишения свободы. Адвокаты внесли залог.

"Капитан освобожден из СИЗО. Сейчас находятся в полиции для оформления электронного браслета, далее — на допрос в СБУ, в больницу проверить здоровье и отдыхать", — сказала журналистам Шевелева.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".

На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).