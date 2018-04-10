Британские власти продолжают изоляцию Юлии Скрипаль, заявили в посольстве

ЛОНДОН, 10 апр — РИА Новости, Мария Табак. Сообщения о том, что Юлия Скрипаль доставлена в некое "безопасное место", означают, что британские власти продолжают линию на ее изоляцию от общественности и создание препятствий для объективного расследования, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Ранее представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.

"Мы искренне рады за Юлию и желаем ей дальнейшего выздоровления и восстановления сил. Благодарим британский медицинский персонал за заботу о россиянке. Вместе с тем, не могут не вызывать беспокойство сообщения о том, что Юлию якобы перевезли в некое "безопасное место", что означает продолжение линии на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования. Убеждены, что подробности произошедшего в Солсбери в изложении Юлии стали бы весомым вкладом в продвижение расследования инцидента", — заявил представитель посольства.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.