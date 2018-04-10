Капитана судна "Норд" выпустили из следственного изолятора

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Капитана судна "Норд" Владимира Горбенко отпустили из следственного изолятора в Херсоне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь украинской "прокуратуры Крыма" Татьяна Тихончик.

По ее словам, теперь шкипер должен явиться на допрос в управление СБУ для проведения следственных действий.

В керченском рыбколхозе, которому принадлежит судно, эту информацию подтвердили. Представитель предприятия Анна Шевелева добавила, что сейчас Горбенко находится в полиции, ему оформляют электронный браслет.

"Далее — на допрос в СБУ, в больницу проверить здоровье и отдыхать", — сказала она.

Ранее Херсонский городской суд арестовал капитана "Норда" на два месяца с правом внесения залога. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Шкиперу грозит до пяти лет лишения свободы.

Арест "Норда"

В конце марта в Азовском море украинские пограничники арестовали рыболовецкое судно "Норд" с десятью членами экипажа. У всех моряков российские паспорта.

Судовладелец заявил, что сейнер задержали незаконно, а действия украинских властей опасны для жизни команды. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта".

На Украине членам экипажа выписали административные штрафы, при этом моряки все еще не могут покинуть страну из-за противодействия пограничных служб. Во вторник стало известно, что россиян доставили на допрос в отделение СБУ в Херсоне.

Ранее МИД России сообщал, что предпринимает все возможное для возвращения команды на родину, однако украинские власти стараются помешать работе дипломатов.