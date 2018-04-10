Рыбку и Лесли обвинили в групповом сутенерстве

БАНГКОК, 10 апр — РИА Новости. Полиция Паттайи получила постановления на задержание всех участников группы Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), арестованных в феврале за нелегальный "секс-тренинг", рассказал РИА Новости адвокат Саттхапхон Сийоха.
Он подчеркнул, что пока фигуранты дела находятся в статусе подозреваемых.
"По делу идет полицейское дознание, а затем может быть открыто следственное дело в прокуратуре. Когда это произойдет, пока неизвестно", — добавил адвокат.
Сийоха пояснил, что по новому делу для подозреваемых, которые и так находятся под арестом в Центре временного содержания иммиграционной полиции, должна быть избрана мера пресечения.
Против Лесли, Рыбки и еще пятерых фигурантов дела также выдвинуты обвинения в нелегальном предпринимательстве и нелегальной трудовой деятельности. Судебное слушание по этому делу назначено на 17 апреля.
Одновременно полиция проводит дознание по нескольким заявлениям потерпевших, в которых участников группы Лесли обвиняют в сексуальном домогательстве, производстве и распространении через интернет видеоконтента непристойного содержания, оскорблении личности и организации проституции.