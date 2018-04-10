Рыбку и Лесли обвинили в групповом сутенерстве

БАНГКОК, 10 апр — РИА Новости. Полиция Паттайи получила постановления на задержание всех участников группы Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), арестованных в феврале за нелегальный "секс-тренинг", рассказал РИА Новости адвокат Саттхапхон Сийоха.

"Обвинение, составленное по принятому полицией заявлению, звучит так: "предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, в составе преступной группы". То, что речь идет о преступной группе, сильно отягощает вину подозреваемых, если она будет доказана", — сообщил юрист.

Он подчеркнул, что пока фигуранты дела находятся в статусе подозреваемых.

"По делу идет полицейское дознание, а затем может быть открыто следственное дело в прокуратуре. Когда это произойдет, пока неизвестно", — добавил адвокат.

Сийоха пояснил, что по новому делу для подозреваемых, которые и так находятся под арестом в Центре временного содержания иммиграционной полиции, должна быть избрана мера пресечения.

"Это наверняка будет заключение под стражу, так как иммиграционная полиция давно аннулировала их визы и безвизовые разрешения на пребывание в Таиланде. Скорее всего, их просто перевезут из Центра временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке в тюрьму города Паттайя", — отметил он.

Против Лесли, Рыбки и еще пятерых фигурантов дела также выдвинуты обвинения в нелегальном предпринимательстве и нелегальной трудовой деятельности. Судебное слушание по этому делу назначено на 17 апреля.

Одновременно полиция проводит дознание по нескольким заявлениям потерпевших, в которых участников группы Лесли обвиняют в сексуальном домогательстве, производстве и распространении через интернет видеоконтента непристойного содержания, оскорблении личности и организации проституции.