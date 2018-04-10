Раскрыт секрет долголетия самого старого человека в мире

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Родственники японца Масадзо Нонака, признанного старейшим человеком планеты, рассказали о секрете его долголетия. Об этом сообщает Sky news.

Стодвенадцатилетнему мужчине вручили сертификат, подтверждающий звание самого старого человека на планете. Рекордсмен родился 25 июля 1905 года на острове Хоккайдо. У Масадзо большая семья: семь братьев, живущих неподалеку, сестра и пятеро детей.

Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, японец считает секретом долгой жизни любовь к сладкому, чтение газет и купание в горячих источниках. Эту информацию подтвердила телеканалу внучка Масадзо.

"Он любит конфеты — как японские, так и западного образца", — заявила Юко Нонака. По ее словам, дедушка читает газеты каждый день и часто окунается в источники, хотя передвигается на коляске.

"Ему необходима инвалидная коляска, но он в хорошем состоянии", — рассказала она.

Предыдущий рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании, он скончался в феврале этого года. Самым старым человеком, когда-либо жившим на планете, была признана Жанна Луиза Кальман, прожившая 122 лет и 164 дней. Масадзо не первый японец, прославившийся рекордным долголетием. В 2017 году правительство насчитало в Японии 68 тысяч человек в возрасте ста лет или старше.