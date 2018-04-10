Украинский депутат избил и связал цепью жителя Донбасса

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. На подконтрольных Киеву территориях Донбасса депутат сельсовета избил местного жителя и посадил его на цепь в гараже. Об этом сообщает телеканал ТV7 Мариуполь.

Инцидент произошел в селе Покровское Мангушского района. В отделение полиции обратилась девушка, услышавшая из соседнего гаража крики о помощи. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили 32-летнего мужчину со связанными цепью руками и ногами и заклеенным ртом. По данным телеканала, пленник находился в состоянии глубокого опьянения.

Потерпевший рассказал, что работал на станции технического обслуживания, которая принадлежит депутату Ивану Комарову. По словам мужчины, работодатель разозлился на него из-за отказа красить машину, избил и связал.

"По ногам очень больно надавали… Он меня затащил, связал руки за спиной, сделал мне кляп, чтоб не могу разговаривать. Я когда очнулся, он мне привязывал ноги", — рассказал пострадавший.

При этом в правоохранительных органах сообщили, что местные жители сами просили депутата "усмирить" своего сотрудника, находившегося в нетрезвом состоянии. Комаров объяснил полиции, что "не имел другого выбора", кроме как связать мужчину и запереть его в гараже.