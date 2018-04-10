Адвокаты планируют привлечь ОБСЕ к освобождению капитана "Норда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Адвокаты намерены привлечь представителей ОБСЕ к освобождению капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, которого несмотря на внесенный залог по-прежнему удерживают в СИЗО Херсона, сообщила РИА Новости представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Херсонский городской суд в пятницу арестовал капитана на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства" и грозит до 5 лет лишения свободы. Адвокаты внесли обозначенный судом залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег.

"Капитан пока по-прежнему находится в СИЗО, несмотря на внесенный залог. Его не отдают. Адвокаты намерены привлечь представителей ОБСЕ", — сказала Шевелева.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".

На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).