Сестра Савченко сообщила, что Надежду в среду госпитализируют

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов в Киеве, в среду доставят в больницу, сообщила журналистам ее сестра Вера Савченко.

Надежда Савченко объявила голодовку с 23 марта.

"Я хотела договориться о свидании с ней, если не успею сегодня — это завтра, на это следователь ответил, что ее завтра отвезут в больницу и что она изъявила это желание. Но я не понимаю, что происходит, это не похоже на Надю", — цитирует Савченко агентство УНН.

Она добавила, что у Надежды Савченко взяли анализы, но результаты до сих пор не предоставили.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.