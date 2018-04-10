В Дубае регистрационные знаки на автомобилях станут цифровыми

ДУБАЙ, 10 апр — РИА Новости. Цифровые регистрационные знаки заменят металлические на автомобилях в Дубае, сообщает эмиратское издание Khaleej Times со ссылкой на управление дорог и транспорта Дубая (RTA).
"Такой номер освободит вас от необходимости каждый год приезжать в сервисный центр для обновления номеров — регистрация автомобиля будет обновляться автоматически после технического осмотра", — отметил он.
По словам представителя RTA, владелец автомобиля сможет менять регистрационный номер на новый через мобильное приложение или интернет-сайт RTA.
Цифровые номера также будут отображать слово "украдено" при попытке взлома автомобиля и сообщать на экране о пробках или ДТП другим водителям. Информация будет транслироваться из командного центра RTA.
Оплата за городскую парковку также будет взиматься через систему электронного кошелька, привязанного к цифровым номерным знакам.
Тестирование этой технологии начнется в мае и продлится до ноября.