В Польше попросили закрыть организацию, праздновавшую день рождения Гитлера

ВАРШАВА, 10 апр — РИА Новости. Польская прокуратура инициирует ликвидацию общественной организации "Гордость и современность", которая праздновала день рождения Адольфа Гитлера, сообщает прокуратура Кракова.

В начале текущего года в Польше разразился серьезный скандал после репортажа телеканала TVN24 о том, как журналисты инкогнито побывали на мероприятиях, проведенных общественной организацией "Гордость и современность". В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где оно проходило, были развешаны флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие вскидывали руки в нацистском приветствии.

"Окружная прокуратура Гливице 9 апреля 2018 года подала заявление о ликвидации организации "Гордость и современность", — говорится в сообщении.

Основанием для такого обращения является "грубое нарушение законодательства", а также "отсутствие условий для восстановления деятельности в соответствии с законодательством".

Одновременно по факту пропаганды организацией нацизма расследуется уголовное дело. Обвинения уже предъявлены семерым активистам "Гордости и современности".