"Ворует столовое серебро". Трампа в пальто высмеяли в соцсетях

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал объектом насмешек в соцсетях – пользователи Twitter обратили внимание, что на одной из фотографий пальто американского лидера выглядит так, будто он под ним что-то прячет.

В Сети стали делиться предположениями, что скрывается под необычно большим предметом верхней одежды.

"На самом деле президент – это три человека", — пошутил @LevineJonathan.

The president is actually three people pic.twitter.com/mzwo1VJu3d — Jon Levine (@LevineJonathan) 9 апреля 2018 г.

"Давайте будем честны, Трамп укрывает под пальто маленькое государство", — предположил ‏@Moonsea63.

"Камера наблюдения засекла Трампа, выносившего горшки, сковородки и столовое серебро под пальто из Белого дома", — написал TDPattillo.

Surveillance camera catches Trump removing pots, pans and silverware from WH under his coat. pic.twitter.com/tAf4soZ6p8 — TDPattillo (@TDPattillo) 9 апреля 2018 г.

"Ребята, а может быть Трамп на самом деле постоянно таскает с собой под пальто трех капризных малышей-расистов", — фантазирует @OhNoSheTwitnt.

Нелепый внешний вид и поведение четы Трампов не раз привлекали внимание пользователей. В ноябре прошлого года в соцсетях высмеяли Трампа за неуклюжую манеру пить воду. Он также неоднократно подвергался насмешкам за твиты с ошибками: например, однажды поздравляя супругу Меланию с днем рождения, он выложил в Twitter фотографию американского флага с 39 звездами вместо положенных 50.