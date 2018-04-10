В Киеве заявили о создании оружия мощнее российского "Смерча"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов "похвастался" ракетным комплексом "Ольха", испытания которого стартовали на юге Одесской области.

"Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога — "Смерча", — цитирует его слова пресс-служба СНБО . О каких показателях говорил Турчинов, в сообщении не уточняется.

По его словам, испытания будут проходить в несколько этапов, чтобы заказчик смог проверить характеристики "Ольхи" на соответствие заданным параметрам.

Киев пытается нарастить поставки вооружений за рубеж, однако срывает уже заключенные контракты. В январе Министерство обороны Таиланда разорвало контракт с Киевом на поставку 54 танков "Оплот" из-за невыполнения украинской стороной условий соглашения. Таиланд отказался от украинской военной техники в пользу китайской. Кроме того, Литва решила не покупать украинские БТР, потому что машины не соответствовали стандартам НАТО.