В Киеве заявили о создании оружия мощнее российского "Смерча"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов "похвастался" ракетным комплексом "Ольха", испытания которого стартовали на юге Одесской области.
По его словам, испытания будут проходить в несколько этапов, чтобы заказчик смог проверить характеристики "Ольхи" на соответствие заданным параметрам.
Киев пытается нарастить поставки вооружений за рубеж, однако срывает уже заключенные контракты. В январе Министерство обороны Таиланда разорвало контракт с Киевом на поставку 54 танков "Оплот" из-за невыполнения украинской стороной условий соглашения. Таиланд отказался от украинской военной техники в пользу китайской. Кроме того, Литва решила не покупать украинские БТР, потому что машины не соответствовали стандартам НАТО.