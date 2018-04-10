В Испании вынесли приговоры террористам за подготовку нападения в Барселоне

МАДРИД, 10 апр – РИА Новости. Национальный суд Испании вынес приговоры в отношении десяти членов террористической группировки, готовившей нападения в Барселоне.

Трое подсудимых приговорены к 12 годам тюрьмы, семеро – к восьми годам. Суд пришел к выводу, что "члены группировки готовили нападения на такие учреждения как полиция, банки, еврейские организации в Испании и собирались примкнуть к боевикам ИГ*", говорится в постановлении.

Один из членов группировки отправился в Сирию в апреле 2014 года и погиб в Ираке в мае 2015 года. Еще трое были задержаны на болгарско-турецкой границе.

Лидер ячейки Антонио Саэс, работавший в парикмахерской в Барбера-дель-Вальес, предложил совершить теракт на территории Испании — в качестве возможных целей рассматривались парламент Каталонии, железнодорожный вокзал, площадь Испании, комиссариат каталонских правоохранительных органов Mossos d´Esquadra, коммерческий центр и отели. Террористы вели съемку этих объектов, готовя нападения.

Кроме того, Антонио предлагал совершить показательное убийство заложника – надеть на него оранжевый комбинезон, поместить в темную комнату и обезглавить. Видео казни исламисты собирались распространить в социальных сетях. После этого члены группировки, по идее лидера ячейки, должны были отправиться в Сирию.

Террористическая ячейка начала формироваться в начале 2014 года в мечети города Тарраса (провинция Барселона). О ее существовании правоохранительным органам сообщил один из участников подобных встреч. В апреле 2015 года члены группировки были арестованы.

*Террористическая организация, запрещена в РФ