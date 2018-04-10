Главы МИД Украины и ФРГ обсудили формат миротворческой миссии в Донбассе

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил в Германии с немецким коллегой Гайко Маасом вопросы безопасности, освобождения осужденных в РФ украинцев и формат миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Чудова розмова з нім.колегою Маасом,якого пам’ятаю як Міністра юстиції:) працюватимемо разом з питань безпеки, звільнення ув’язнених в РФ українців,формату миротв.місії на Донбасі. Зберемося в Нормандському форматі на рівні міністрів часом,якщо буде хоча б невеликий шанс на успіх — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 апреля 2018 г.

​"Замечательный разговор с немецким коллегой Маасом, которого помню как министра юстиции. Будем работать вместе по вопросам безопасности, освобождению заключенных в РФ украинцев, формата миротворческой миссии в Донбассе", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил возобновить переговоры об освобождении осужденных в РФ украинских граждан. Он заявлял, что более 15 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, нужно обменять на украинских граждан.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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