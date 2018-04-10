Минздрав Украины рекомендует врачам учить английский по сериалам о медиках

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины рекомендовало врачам повышать уровень владения английским языком для работников медицины с помощью просмотра сериалов "Доктор Хаус", "Клиника" и "Анатомия Грей", сообщила пресс-служба ведомства.

"Сериалы о медиках — это один из самых популярных телевизионных форматов во всем мире… Если ваша цель усовершенствовать свои знания медицинского и разговорного английского языка, мы предлагаем вам не просто в полной мере окунуться в стерильный мир с разнообразием интересных героев и историй, а посмотреть хорошо знакомые или новые сериалы на языке оригинала. Герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, но и пользуются медицинской терминологией, ведут диалоги с пациентами и тому подобное", — говорится в сообщении.

Минздрав рекомендует врачам такие американские сериалы, как "Доктор Хаус", "Анатомия Грей", "Скорая помощь", "Клиника", "Медсестра Джеки", "Части тела", "Доктор Мартин". При этом ведомство отмечает, что этот перечень не является полным.

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