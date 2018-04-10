Российские дипломаты в Лондоне узнали из СМИ о выписке Юлии Скрипаль

ЛОНДОН, 10 апр – РИА Новости. Российские дипломаты в Лондоне узнали из СМИ о том, что гражданку России Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери, официальных уведомлений британской стороны не было, сообщил РИА Новости российский посол Александр Яковенко.

Ранее представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.

"Мы узнали об этом из средств массовой информации, каких-либо официальных сообщений с британской стороны не было", — сказал Яковенко.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.