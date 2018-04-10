Полиция задержала нескольких участников акций протеста в Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (559)

МАДРИД, 10 апр – РИА Новости. По меньшей мере пять человек задержаны в Каталонии в связи с акциями протестов, проходившими в автономном сообществе в последние месяцы.

Гражданская Гвардия задержала члена общественной организации "Комитеты в защиту республики", на которую следствие возлагает ответственность за координацию действий протестующих по перекрытию дорог во время Страстной недели. Этой женщине могут быть предъявлены обвинения в терроризме и восстании, заявили в прокуратуре Национального суда.

Подозреваемая распространяла в социальных сетях аудиозапись, где она объясняла стратегию комитетов и заявляла, что акции протеста могут начаться в портах.

Не исключены новые задержания, обыски продолжаются в городе Виладекансе под Барселоной.

Кроме того, задержаны еще четверо подозреваемых в причастности к беспорядкам около парламента Каталонии 30 января. На этот день было назначено заседание, на котором законодатели собирались обсудить кандидатуру Карлеса Пучдемона на пост главы правительства автономного сообщества, однако спикер Роже Торрен в последний момент отложил заседание. Тогда протестующие прорвались на территорию парка Сьюдадела, где расположен парламент, произошли столкновения с полицией, три участника акции получили легкие травмы, пострадали 24 сотрудника правоохранительных органов.

Задержанных подозревают в нарушении общественного порядка и нападении на представителей правоохранительных органов.