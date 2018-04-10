Россия предлагает исключить из повестки ЮНЕСКО политизированные вопросы

ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов призвал исключить из повестки организации политизированные вопросы, которые должны рассматриваться на других площадках ООН.
Вместе с тем он подчеркнул, ЮНЕСКО не может самоустраняться от ситуаций, когда речь идет о грубых нарушениях ее принципов и ценностей. "Имею в виду Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования, положения которой грубо нарушены в связи с принятием Украиной закона "Об образовании" и отменой закона "Об основах государственной языковой политики", а также изменением положений закона об образовании в Латвии", — отметил Кузнецов.
Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.
В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.
На Украине закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.