Берлин хочет реализовать проект миротворцев в Донбассе, заявила Меркель

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине. 10 апреля 2018

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине. 10 апреля 2018

БЕРЛИН, 10 апр — РИА Новости. Введение на восток Украины миротворческой миссии ООН остается целью Берлина, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в немецкой столице.

"К сожалению, прогресс в реализации минских соглашений очень ограничен… У нас нет настоящего перемирия, тем не менее, мы очень обстоятельно поговорили о том, что хотим продолжать стремиться к проекту миротворческой миссии на базе ООН", — сказала Меркель.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что решение о вводе миротворцев "должно быть согласовано со всеми участниками, поэтому мы никогда не поддержим формат миссии "против Украины", не соответствующей имеющейся необходимости, Украина не должна беспокоиться на этот счет".

Она добавила, что Германия выступает за проведение обмена пленными, за соблюдение перемирия.

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