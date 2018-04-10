Россия передала Италии останки солдат, павших во Второй мировой войне

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия в Москве апостольский нунций Челестино Мильоре отслужил символическую мессу, посвящённую памяти солдат Италии, погибших на территории России во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Мой дядя служил военным врачом и участвовал в этой военной компании", — рассказал итальянский посол.
"К счастью, он вернулся живым и постоянно вспоминал, как по-человечески вели с ними русские крестьяне, с которыми ему доводилось встречаться",- поведал он.
По окончании службы останки усопших будут перевезены в аэропорт Шереметьево, а оттуда – в аэропорт Венеции им. Марко Поло, после чего обретут вечный покой в военном пантеоне Карньякко (провинция Удине), где будут погребены с соответствующими воинскими почестями.