На Украине признали, что ВСУ не могут освоить американские вооружения

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинская армия не может освоить военную технику, которая поступает из США. Об этом заявил бывший вице-премьер Украины Роман Бессмертный в интервью NewsOne.

Он отметил, что для использования каких-либо нововведений, нужна специализированная подготовка кадров, которой в ВСУ нет. В связи с этим солдаты не только не могут пользоваться такими приборами, как контрартиллерийские радары, но даже не в состоянии освоить старые американские военные автомобили. Бессмертный добавил, что украинским солдатам привычнее советская техника.

"Я уже не говорю о "Хаммерах", к которым просто нет у нас сервиса. На сегодняшний день по территории Украины выкуплены все УАЗы, начиная с 452-го, заканчивая 469-м, потому что, оказывается, что наши солдаты, понятно, привыкли этим пользоваться. Так же и дизельная техника", — заявил Бессмертный.

Ранее администрация США одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.