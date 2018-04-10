Россия приветствует нормализацию обстановки на Корейском полуострове

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. 10 апреля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. 10 апреля 2018

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Москва приветствует постепенную нормализацию обстановки на Корейском полуострове, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

"Рассмотрели достаточно подробно ситуацию вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова. С российской стороны подтвердили, что приветствуем постепенную нормализацию обстановки, прекращение взаимных угроз, готовность к контактам как между двумя Кореями, так и между Северной Кореей и США", — заявил российский министр.