Силовики более 140 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Украинские силовики более 140 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 320 мин, заявил во вторник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со 2 по 10 апреля ВСУ (вооруженные силы Украины) 146 раз нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР было выпущено 189 мин калибром 120 миллиметров и 135 мин калибром 82 миллиметра. Ранения получил один мирный житель", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что с начала "пасхального" перемирия, объявленного с 30 марта, украинские силовики 186 раз нарушили режим прекращения огня.