ВАРШАВА, 10 апр — РИА Новости. Экс-глава МВД Польши Ежи Миллер назвал бредом заявления о вероятности теракта на борту самолета президента страны Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году.

Самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. В последнее время основной версией произошедшего в Варшаве называют теракт на борту самолета.

"Я надеюсь, что те, кто рассказывает бред о причинах крушения, они просто не знают, о чем говорят. Если иначе, то это не по-человечески… Очевидно, что никакого покушения не было", — заявил Миллер в интервью Gazeta Wyborcza.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Польская комиссия по расследованию катастрофы под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.

Тем не менее, нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.