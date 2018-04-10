ВАРШАВА, 10 апр — РИА Новости. Экс-глава МВД Польши Ежи Миллер назвал бредом заявления о вероятности теракта на борту самолета президента страны Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году.
"Я надеюсь, что те, кто рассказывает бред о причинах крушения, они просто не знают, о чем говорят. Если иначе, то это не по-человечески… Очевидно, что никакого покушения не было", — заявил Миллер в интервью Gazeta Wyborcza.
Польская комиссия по расследованию катастрофы под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.
Тем не менее, нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.