Во Львове украинцы подрались из-за "российской попсы"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Во Львове украинцы устроили потасовку в центре города из-за российской поп-музыки. Об этом сообщил соучредитель молодежной организации "Восточноевропейский клуб" Радко Мокрик на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел на выходных в кафе "Барбидон", где играли композиции групп "Ласковый май" и "Медуза". Мокрик и его сопровождающие всячески высказывали недовольство репертуаром заведения и в конце концов решили покинуть его.

В этот момент из кафе вышли два киевлянина и попытались выяснить, чем молодым людям не понравилась звучавшая музыка.

"Я считаю, что российской попсе не место в общественных заведениях", — заявил Мокрик после чего, по его собственному утверждению, получил от киевлян "удар в лицо".

В результате около кафе началась драка, один из участников потасовки вызвал полицию. После того, как стражи порядка прибыли на место, Мокрик написал заявление и нападавших забрали в райотдел полиции. Он с сожалением отметил, что любители "российской попсы", видимо, серьезного наказания не получат.