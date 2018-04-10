Источник сообщил об обысках в квартире Савченко

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник проводят обыск в квартире Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

"Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире Савченко", — сообщил собеседник агентства. При этом, подробности обыска не известны. РИА Новости пока не удалось связаться с адвокатами, а также Верой Савченко, сестрой депутата.

Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко на своей странице в Facebook также сообщила об обыске, но без деталей. "Ну что, теперь обыски…",- написала она во вторник.

Адвокат депутата Олег Соловей сообщил, что силовики также проводят обыск в офисе Савченко. "Проводился обыск в квартире Надежды Савченко, сейчас правоохранители обыскивают также ее офис. Сложно сказать, что они пытаются найти. Скорее всего, какие-то следы якобы совершенного преступления. С точки зрения здравого смысла это бессмысленная процедура, особенно спустя 18 дней после ареста. Скорее, это сделано для того, чтобы оказать давление на родных", — цитирует Соловья сайт телеканала "NewsOne".

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.