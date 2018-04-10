ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Китай имеет полное право размещать необходимое военное оборудование на спорных островах Наньша, которые считает своими, для защиты своего государственного суверенитета и национальной безопасности, заявил официальный представитель министр обороны КНР Жень Гоцян.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Китай разместил на двух из своих укрепленных форпостов на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море специальное оборудование, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных систем.

"Острова Наньша — территория Китая. Размещение на соответствующих островах необходимого военного оборудования — естественное право суверенного государства. Это в интересах защиты своего суверенитета и безопасности, в интересах обеспечения свободы навигации в Южно-Китайском море, а также обеспечения регионального мира и стабильности, не направлено против какой-либо страны", — говорится в опубликованном заявлении оборонного ведомства КНР.

Жэнь Гоцян подчеркнул, что Китай твёрдо придерживается пути мирного развития, и оборонительный характер военной стратегии Китая останется неизменным.

Согласно данным американской разведки, новое оборудование для создания помех было развернуто в течение последних 90 дней на рифах Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс. Как пишет издание, такая оценка США подтверждается спутниковым снимком коммерческой компании DigitalGlobe. Соответствующий снимок попал в распоряжение Wall Street Journal. На нем, как утверждает издание, видна предполагаемая система, создающая помехи, с антенной на рифе Мисчиф (Мэйцзи).

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.