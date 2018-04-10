Лавров рассказал о трехсторонних проектах России, КНДР и Южной Кореи

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Москва готова продвигать трехсторонние проекты с участием России, КНДР и Южной Кореи, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы подтверждаем нашу готовность продвигать проекты в трехстороннем формате с участием южнокорейских партнеров по мере их готовности к такому сотрудничеству", — заявил министр на встрече с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Идут переговоры. Возможно, северокорейский министр расскажет про планы встречи Ким Чен Ына с Трампом, про межкорейский саммит. #NorthKorea pic.twitter.com/2tNeiQGsDH — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 10 апреля 2018 г.

​