В Израиле умение петь помогло потерявшейся собаке вернуться к хозяину

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр — РИА Новости. Потерявшаяся в Израиле собака cмогла отыскать своего хозяина благодаря своему умению петь и любви к популярной детской песне, это помогло полицейским найти хозяина и вернуть ему пса.
"Он попросил полицейских проиграть песню из заставки детской передачи "Солнышко", сказав, что, если пес запоет, то это точно его собака", — говорится в сообщении.
Пресс-служба полиции распространила видеоролик, на котором пес начинает выть под музыку, заигравшую на мобильном телефоне.
"Полицейские дали ему послушать несколько других песен, но к ним он остался равнодушен", — говорится в сообщении.
Видео запечатлело трогательную сцену воссоединения пса с хозяином, который примчался в полицейский участок и признался, что "плакал всю дорогу".