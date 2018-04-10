Директор больницы подтвердила выписку Юлии Скрипаль

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Юлию Скрипаль выписали из больницы, подтвердила директор госпиталя в Солсбери Кристин Бланшард.

"Это не окончание ее лечения, но отмечается значительный прогресс ", — добавила она.

На прошлой неделе Юлия Скрипаль впервые выступила с заявлением. По ее словам, она быстро идет на поправку. Вскоре после этого стало известно, что Сергею Скрипалю также стало лучше, его состояние перестало быть критическим.

Четвертого марта Скрипалей нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что бывшего полковника ГРУ, работавшего на британскую разведку, и его дочь отравили веществом А-234, к которому приравнивают "Новичок". Лондон обвиняет в причастности к этому российское государство, Москва категорически отрицает все обвинения.