Во Франции задержали 14 подозреваемых в нападении на полицию в Новый год

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Полиция задержала 14 человек, предположительно, причастных к нападению на двух стражей порядка близ Парижа в новогоднюю ночь, передает радиостанция Europe1.

Как сообщает радиостанция, во вторник утром полиция провела операцию в шести департаментах в рамках длившегося несколько месяцев расследования. В ходе операции 14 человек были задержаны, среди них есть несовершеннолетние.

Двое полицейских получили ранения в результате нападения хулиганов в коммуне Шампиньи-сюр-Марн к востоку от Парижа в новогоднюю ночь. Два человека были заключены под стражу.

Тогда президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter, что совершившие "подлое и преступное линчевание полицейских будут найдены и наказаны".