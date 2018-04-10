Во Франции задержали 14 подозреваемых в нападении на полицию в Новый год

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Полиция задержала 14 человек, предположительно, причастных к нападению на двух стражей порядка близ Парижа в новогоднюю ночь, передает радиостанция Europe1.
Двое полицейских получили ранения в результате нападения хулиганов в коммуне Шампиньи-сюр-Марн к востоку от Парижа в новогоднюю ночь. Два человека были заключены под стражу.
Тогда президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter, что совершившие "подлое и преступное линчевание полицейских будут найдены и наказаны".