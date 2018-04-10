Террорист из Турку контактировал с ИГ* при помощи Telegram

ХЕЛЬСИНКИ, 10 апр — РИА Новости. Мессенджер Telegram был основным видом коммуникации марокканца Абдеррахмана Буанана, который в августе 2017 года совершил нападение с ножом на прохожих в финском городе Турку, с группировкой ИГ*, говорится в материалах следствия, которые представлены во вторник в ходе судебного заседания.
"Буанан рассказал на допросе, что в Telegram-канале группы ИГ* прочитал основные рекомендации (для атаки)", — говорится в материалах следствия и приводятся конкретные выдержки и рекомендации с мобильного телефона марокканца, сообщает газета Helsingin Sanomat.
В феврале 2017 года Буанан был обвинён в двух убийствах и восьми покушениях на убийство с террористической целью. По словам заместителя генпрокурора Райи Тойвиайнен, намерением марокканца было "вызвать сильный страх среди населения".
Нападение с ножом произошло 18 августа 2017 года на торговой площади Турку. Главным подозреваемым является гражданин Марокко, 1994 года рождения, Абдеррахман Буанан. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Буанан прибыл в Финляндию из Швеции, где ему было отказано в предоставлении убежища.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.