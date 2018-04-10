В НАТО рассказали о возможных новых контактах с Россией

БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. НАТО и РФ поддерживают линии связи между военными, о любых будущих взаимодействиях будет объявлено в свое время, заявил во вторник РИА Новости военный представитель НАТО. Так он прокомментировал сообщения в СМИ о возможной встрече главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе Кертиса Скапарротти с начальником Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым.

"НАТО и Россия поддерживают открытые линии связи между военными, которые призваны способствовать предсказуемости и транспарентности в нашей военной деятельности", — напомнил представитель альянса.

В этом контексте 21 марта состоялся телефонный разговор Скапарротти и Герасимовым, отметил он.

"Разговор демонстрирует явную обоюдную заинтересованность в поддержании военных коммуникаций в соответствии с политикой транспарентности и диалога НАТО", — сказал собеседник агентства.

"Любые будущие взаимодействия будут объявлены в установленном порядке", — заявил он.