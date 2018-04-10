Актеры из "Приключений Электроника" попали в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, исполнившие главные роли в фильме "Приключения Электроника", попали в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за поездок на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.
Как сообщается на сайте, братья Торсуевы внесены в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса и "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.