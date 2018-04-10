Силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (93)

ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Новое, "пасхальное", перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 19 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 21 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили около 130 мин калибрами 82 и 120 миллиметров, а также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 404 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 303 единицы", — добавил представитель ДНР в СЦКК.