В США предъявили обвинения семи лицам, связанным с сервисом секс-объявлений

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Власти США предъявили обвинения семи лицам, связанным со вторым по величине в стране сервисом онлайн-объявлений Backpage.com, который часто использовался для рекламы услуг сексуального характера, сообщается на сайте американского минюста.
Согласно обвинительному акту, опубликованному на сайте минюста, на своей деятельности Backpage.com заработал более 500 миллионов долларов с момента начала работы. Сервис был запущен в 2004 году.
Ранее сообщалось, что 6 апреля власти США захватили контроль и закрыли сервис онлайн-объявлений Backpage.com.
Backpage критиковали на протяжении многих лет за то, что данная платформа способствует рекламе проституции и вовлечению в проституцию несовершеннолетних. По данным неправительственных организаций, большая часть уголовных дел о сексуальной эксплуатации детей в США включала упоминания об объявлениях на данном сайте. Backpage заявлял, что борется с проблемой, закрывая до 1 миллиона аккаунтов в месяц и сообщая о нарушениях правоохранительным органам.