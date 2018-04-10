В США предъявили обвинения семи лицам, связанным с сервисом секс-объявлений

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Власти США предъявили обвинения семи лицам, связанным со вторым по величине в стране сервисом онлайн-объявлений Backpage.com, который часто использовался для рекламы услуг сексуального характера, сообщается на сайте американского минюста.

Как сообщил минюст США, "обвинения были предъявлены семи лицам", включая основателей сайта Майкла Лейси и Джеймса Ларкина, вступившим, помимо прочего, "в сговор с целью оказания содействия проституции", а также с "целью отмывания денег".

Согласно обвинительному акту, опубликованному на сайте минюста, на своей деятельности Backpage.com заработал более 500 миллионов долларов с момента начала работы. Сервис был запущен в 2004 году.

Ранее сообщалось, что 6 апреля власти США захватили контроль и закрыли сервис онлайн-объявлений Backpage.com.

Backpage критиковали на протяжении многих лет за то, что данная платформа способствует рекламе проституции и вовлечению в проституцию несовершеннолетних. По данным неправительственных организаций, большая часть уголовных дел о сексуальной эксплуатации детей в США включала упоминания об объявлениях на данном сайте. Backpage заявлял, что борется с проблемой, закрывая до 1 миллиона аккаунтов в месяц и сообщая о нарушениях правоохранительным органам.