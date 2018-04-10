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В Азербайджане наступил "день тишины" перед президентскими выборами

09:4610.04.2018
(обновлено: 09:48 10.04.2018)
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© Sputnik / Мурад ОруджевПерейти в фотобанкБаку. Архивное фотоБаку. Архивное фото
© Sputnik / Мурад Оруджев
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БАКУ, 10 апр – РИА Новости. "День тишины" перед президентскими выборами, когда кандидатам запрещено вести агитацию, наступает во вторник в Азербайджане.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алиев борется за четвертый президентский срок, теперь на семь лет

Внеочередные президентские выборы в стране пройдут 11 апреля. За пост главы республики борются восемь кандидатов, оппозиция заявила о бойкоте выборов.

Предвыборная агитация кандидатов приостанавливается за 24 часа до начала выборов, то есть 10 апреля в 08.00 по местному времени (07.00 мск). Агитационная кампания началась 19 марта. Кандидаты проводили встречи с избирателями, также им было предоставлено по три часа бесплатного эфирного времени на общественном телевидении и на радио.

Кандидаты

Оппозиция выступила против переноса выборов с осени на весну. Партии "Национальный совет", "Партия народного фронта" и "Мусават" заявили о бойкоте выборов и начали акции протеста.

Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Глава ЦИК Азербайджана: идеальной избирательной кампании нет нигде

Таким образом, в избирательном списке, помимо действующего президента Ильхама Алиева, будут семь фамилий. В президентской гонке участвуют Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана", Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана, Фарадж Гулиев от партии "Национальное движение возрождения", Рази Нуруллаев от "Инициативной группы фронтистов", Хафиз Гаджиев от партии "Современный Мусават", самовыдвиженец Захид Орудж и Сардар Мамедов от Демократической партии Азербайджана.

При этом из всех кандидатов только Мамедов и Гаджиев в рамках предвыборной кампании критиковали действующие власти, в частности — за социальную политику в регионах и растущий, по их мнению, уровень коррупции. Остальные кандидаты регулярно участвуют в выборах, но в своих программах в целом поддерживают текущий политический курс, а Орудж даже начал одно из выступлений на дебатах с цитаты Алиева.

Сотрудники избирательной комиссии. Архив
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Глава ЦИК Азербайджана рассказал о попытках вмешательства в выборы

Сам Алиев, баллотирующийся от правящий партии "Новый Азербайджан", уже трижды избирался на пост президента, и в ходе нынешней кампании его, по данным соцопросов, поддерживают около 84% избирателей.

Внесенные ранее изменения в конституцию страны не только сняли ограничения на количество президентских сроков, но и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.

День голосования

День выборов в Азербайджане является нерабочим. Избирательные участки по всей стране откроются в 08.00 (07.00 мск) и закроются в 19.00 (18.00 мск).

Вид на Баку со смотровой площадки. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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В Азербайджане оппозиция проведет митинг после президентских выборов

По данным ЦИК, в стране насчитываются более 5 миллионов избирателей, напечатано более 5,3 миллиона избирательных бюллетеней.

Центризбирком заявил, что зарегистрировал почти 900 международных наблюдателей. Число местных наблюдателей, аккредитованных на выборы, составляет более 58 тысяч.

На территории Азербайджана создан 5641 избирательный участок по 125 избирательным округам, еще 41 участок откроется за пределами страны.

Зарубежные участки создаются при дипломатических представительствах Азербайджана в 32 странах: в России, Австрии, Белоруссии, Бельгии, ОАЭ, Великобритании, Германии, Чехии, Китае, Франции, Грузии, Иордании, Иране, Испании, Италии, Швейцарии, Швеции, Казахстане, Катаре, Киргизии, Латвии, Литве, Венгрии, Молдавии, Нидерландах, Узбекистане, Польше, Саудовской Аравии, США, Турции, Украине и Греции.

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